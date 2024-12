PlayStation 30 ans : une vidéo nostalgique et émouvante, et une surprise pour les joueurs PS5

C'est demain que la marque PlayStation va fêter ses 30 ans, le 3 décembre 1994, date de sortie de la première PlayStation au Japon, et depuis plusieurs mois, on s'était préparé à ce jour où Sony Interactive Entertainment allait organiser quelque chose. Beaucoup de spéculations, mais au final, c'est une simple vidéo nostalgique et assez émouvante qui a été publiée. Sur fond d'une cover de Dreams du groupe The Cranberries, le constructeur japonais nous propose de retracer 30 ans d'émotions, mettant en avant des thèmes forts comme l'amour, l'amitié, la famille, le courage, le sacrifice, l'aventure, l'émerveillement, les compétences, le travail d'équipe, la fantaisie, la célébration, la peur, la justice, l'honneur, la créativité, la compétition, le rythme, l'exploration et bien d'autres choses encore. Chacune de ces thématiques sont évidemment accompagnées d'un jeu en rapport, qu'il s'agisse de Horizon Forbidden West, Death Stranding, The Last of Us, God of War, Uncharted, Ico, Shadow of the Colossus, The Last Guardian, Marvel's Spider-Man, Ghost of Tsushima, Gran Turismo 7, Call of Duty, EA SPORTS FC 25, Destiny 2, Final Fantasy VII Remake, Astro Bot et plein d'autres titres encore.







Dans le même temps, en plus des éditions collectors de ces machines et autres accessoires pour les 30 ans, Sony a aussi prévu des cadeaux pour les abonnés aux services PlayStation Plus et les possesseurs de la PS5 qui seront accueillis par l'écran de démarrage de la PS1. Mais une fois dans les paramètres de la console, il est possible choisir son thème de prédilection, entre PS1; PS2, PS3 ou PS4. Menu, sons et ambiance générale sont adaptés selon la période choisie.