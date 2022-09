Play Sorbonne U Festival : quand les étudiants de la Sorbonne fêtent le jeu vidéo

Avec la fin du COVID et le retour des salons en présentiel, un festival se démarque des autres pour son côté plus intimiste. Il s'agit en effet du Play Sorbonne U Festival, un rendez-vous créé par Play Sorbonne Université, une association étudiante de la Sorbonne dédiée aux jeux vidéo et à la culture vidéo ludique. Il s'agit de la 5ème édition et elle se tiendra le samedi 1er octobre au campus Pierre et Marie Curie de Sorbonne Université. L'idée derrière ce festival et de célébrer et de faire découvrir la culture du jeu sous toutes ses formes, avec plusieurs activités au programme. Possibilité de tester des jeux vidéo (nouveau comme rétro), rencontrer des développeurs indépendants, découvrir une exposition de jeux vidéo à mi-chemin entre arts et sociologie par le biais des travaux de Roger Caillois (Les Jeux et les Hommes, 1958), le programme est assez intéressant pour une seule journée de festival. Et enfin, cerise sur le gâteau, un tournoi de Super Smash Bros Ultimate de 128 joueurs est même prévu. De quoi passer une belle journée.

Date : samedi 1er octobre de 10h à 20h

Lieu : Campus Pierre et Marie Curie de Sorbonne Université

Métro : Jussieu, Ligne 7