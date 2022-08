PGA Tour 2K23 : voici le 1er trailer de gameplay, il y a Tiger Woods et Michael Jordan

Quelques jours à peine après nous avoir annoncé PGA Tour 2K23 avec la présence de Tiger Woods sur la jaquette, 2K Games revient avec des images de gameplay de son jeu de golf en pleine gamescom 2022. Bien sûr, Tiger Woods ets mis en avant, mais il ne sera pas le seul à briller sur le green, puisque 16 sportifs ont été modélisés à cette occasion, avec un certain Michael Jordan qui excelle aussi dans la discipline en plus d'avoir été le plus grand basketteurs de tous les temps. Autrement, ce trailer de gameplay permet aussi de constater que visuellement, on est loin des standards du genre, avec des graphismes qui manquent de conviction. Les expressions faciales manquent elles aussi à l'appel et on espère que le gameplay sera là pour nous faire oublier ces lacunes déjà apparentes. Dans le premier Clubhouse Report, blog des développeurs, on apprend la mise en place de nouvelles features telles que le swing en 3 clics, les pros jouables, les parcours sous licences, MyPLAYERS, MyCAREER, le Course Designer, et plus encore. Il faudra se rendre régulièrement sur le site officiel pour avoir d'autres informations d'ici la sortie programmée pour le 11 octobre prochain.