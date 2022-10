PGA Tour 2K23 : Stephen Curry sera dans le jeu, et rejoint Michael Jordan

PGA Tour 2K23

2K Games serait-il en train de forcer autour de PGA Tour 2K23 ? C'est la question légitime que l'on se pose quand on apprend que Stephen Curry, 8 fois All-Star de la NBA et élu MVP des Finales 2022, va intégrer le roster de PGA Tour 2K23, leur jeu de golf. Pour certains, il s'agit ni plus ni moins que d'une opération-séduction, visant à attirer le public des NBA 2K à se laisser tenter par ce nouveau jeu de golf, dont il reprend d'ailleurs tous les codes (MaCarrière, MonJoueur, etc.). Stephen Curry sera téléchargeable gratuitement dès le lancement du jeu et sera donc jouable dans sa tenue spécifique composée d’une casquette ajustable Under Armour Curry Iso-Chill Golf, de chaussures Charged Curry SL, un polo Curry Polar et un short Curry Limitless. Il va donc rejoindre Michael Jordan, confirmé depuis l'annonce du jeu, et qui sera lui aussi jouable dès le lancement du jeu pour les joueurs qui précommandent une version de l'édition standard deou achètent l'édition Deluxe ou l'édition Tiger Woods. 2K Games prend le soin de préciser qu'il sera possible d'organiser une compétition en face-à-face entre ces deux grands sportifs du monde du basket-ball.