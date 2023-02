PGA Tour 2K23 : le jeu de golf s'étoffe de 2 fonctionnalités réclamées par les joueurs

PGA Tour 2K23 ne disposait malheureusement pas de toutes ses fonctionnalités. Un défaut que la communauté n'a pas hésité à faire savoir à 2K Games et aux développeurs. Bonne nouvelle puisqu'une mise à jour a été déployée il y a quelques jours pour intégrer le cross-play et le matchmaking, aussi bien sur PC, PS5, Xbox Series, PS4 comme Xbox One. De cette manière, pas de discrimination possible, tout le monde sera placé sur le même pied d'égalité et chacun pourra se mesurer avec n'importe qui. Sachez d'ailleurs que dans le

Sorti en octobre 2022,Matchmaking classé, il sera possible de participer à des manches compétitives et gravir des niveaux d'expérience. Le jeu classé est divisé en six niveaux avec trois divisions dans cinq des six niveaux, chaque niveau ayant une icône et une couleur uniques pour différencier votre rang. Autre chose aussi, dans tous les matchs classés, en solo mais aussi en duo, les joueurs s'affronteront avec la difficulté Pro activée et seront limités à leur création MyPLAYER. Il convient de noter que les duos sont des tirs alternatifs, tandis que le solo est un jeu de match régulier. Vous savez tout. Voici le trailer qui accompagne la bonne nouvelle.