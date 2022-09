PGA Tour 2K23 : la liste des 12 célébrités sportives révélée, les meilleurs sont là

A chaque semaine ses dernières nouveautés concernant PGA Tour 2K23, qui est toujours programmé pour le 14 octobre 2022 sur PC et consoles. Après nous avoir révélé la liste des 20 parcours sous licence la semaine dernière, 2K Games nous propose de découvrir le roster des célébrités sportives qui ont signés pour le jeu cette année. On savait depuis un moment qu'il y en aurait douze au total pour le lancement, mais rien n'avait été détaillé. C'est désormais chose faite, puisque les noms sont sortis il y a quelques instants par communiqué. En plus de Tiger Woods, on pourra compter cette année sur de nouveaux visages comme Will Zalatoris, le champion FedEx St. Jude 2022, Jon Rahm, le puissant frappeur espagnol, mais aussi l'arrivée des sportives féminines (et c'est une première pour la série), avec des noms tels que Lexi Thompson, la recordman canadienne Brooke Henderson, et la prodige néo-zélandaise Lydia Ko. Justin Thomas, qui était sur la cover de PGA TOUR 2K21 Justin Thomas sera de retour, tout comme Tony Finau, le vainqueur du 3M Open et du Rocket Mortgage Classic 2022. Chacune de ses stars du green débarque avec sa tenue et son équipement fidèles à la réalité.







Les pros disponibles au lancement dans PGA TOUR 2K23 :





- Tiger Woods

- Justin Thomas

- Lexi Thompson

- Lydia Ko

- Brooke Henderson

- Will Zalatoris

- Collin Morikawa

- Tony Finau

- Jon Rahm

- Rickie Fowler

- Justin Rose

- Xander Schauffele