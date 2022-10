PGA Tour 2K23 : un trailer live-action avec un Tiger Woods tout sourire

Si le test de SCORN et la preview de Dead Space Remake ont quelque peu accaparé l'intérêt des joueurs aujourd'hui, un autre jeu est sorti en ce vendredi 14 octobre, à savoir PGA Tour 2K23. La licence désormais entre les mains de 2K Games (qui a mis les moyens pour en faire un titre populaire) se fend du classique trailer de lancement. Réalisé - quasi - entièrement en live-action, il met en avant Tiger Woods, la star du jeu, présent sur la jaquette et qui marque son retour en tête d'affiche sur un jeu de golf, après avoir été persona non grata, suite à ses histoires d'adultère et de divorce. Ce dernier se montre d'ailleurs tout sourire et n'oublie pas d'alerter le monde entier de son grand come-back.La sortie de PGA Tour 2K23 est donc effective dès maintenant sur PC, PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One.