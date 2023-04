PGA Tour 2K23 : le catcheur John Cena arrive comme personnage jouable golfeur, les images

Depuis le début de sa campagne promotionnelle et sa sortie en octobre dernier bien évidemment, PGA Tour 2K23 multiplie les collaboration farfelues. En effet, après Michael Jordan et Stephen Curry, voilà qu'on apprend que le catcheur John Cena va faire son entrée dans le jeu en tant que personnage jouable, dès le 7 avril prochain. Paré de sa tenue rouge, blanche et bleue, qui renvoie un peu à son personnage du Peacemaker de DC, John Cena va évidemment tout faire pour déjouer les pronostics et s'inscrire comme un joueur fin et loin des coups bourrins portés sur le ring. Histoire d'ailleurs de donner envie aux joueurs, 2K Games annonce que PGA TOUR 2K23 sera jouable gratuitement sur les plateformes Xbox à partir du jeudi 6 avril 2023 18h jusqu’au dimanche 9 avril 2023 20h. Pas de jaloux pour les joueurs PC, le jeu de golf sera également en accès libre sur Steam à partir du jeudi 6 avril 2023 à 19h jusqu’au lundi 10 avril 2023 19h. Vous savez ce qu'il vous reste à faire...