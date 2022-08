PGA Tour 2K23 : Tiger Woods de retour sur la jaquette, le sportif nous fait part de sa joie en vidéo

C'est par le biais de 2K Games que Tiger Woods fera son grand retour dans le golf virtuel. L'éditeur américain vient en effet d'annoncer la sortie de PGA Tour 2K23 pour le 14 octobre prochain, indiquant par la même occasion que c'est Tiger Woods qui sera la tête d'affiche de son jeu. Mieux, le sportif aura le privilège d'être sur la jaquette, avec trois illustrations différentes, correspondant aux différentes éditions prévues pour le jeu lors de sa sortie. En fait, pour marquer le coup, 2K Games a décidé de célébrer l’héritage de Tiger Woods en l’introduisant à la fois comme joueur professionnel jouable dans le jeu et Directeur Exécutif conseillant l’équipe de développement. Le Tigre fait donc partie du roster, composé de plus de 14 professionnels hommes et femmes disponibles au lancement, parmi lesquels on retrouve Justin Thomas, Lexi Thompson, Tony Finau, Lydia Ko, Collin Morikawa, Will Zalatoris, Brooke Henderson et plus encore. Les joueurs peuvent prendre le départ en tant que pro dans les modes Exhibition, multijoueur et Divot Derby, ou les affronter en face à face dans une bataille pour se hisser en haut du classement et revendiquer le FedExCup dans le mode PGA TOUR MyCAREER. En plus de la présence des professionnels, la présentation dans un style de retransmission télévisée, l’équipe de commentateurs composée de Rich Beem et Luke Elvy est aussi de retour, avec également l’arrivée de Henni Koyack, golfeuse professionnelle anglaise et animatrice.

Côté contenu au lancement, il est indiqué pas moins de 20 parcours sous licences, tels que le parcours sud du Wilmington Country Club, The Renaissance Club, St. George’s Golf and Country Club, etc. On apprend également que le Course Designer est également de retour dans le jeu, permettant de créer des parcours personnalisés et de les partager en ligne avec la communauté. Dans la lignée de ce qui se fait sur NBA 2K, les développeurs de HB Studios ont prévu un mode MyPLAYER pour faire de leur avatar un vrai golfeur professionnel, sponsorisé de la tête aux pieds grâce à la présence de marques telles que Callaway Golf, FootJoy, Malbon Golf, Nike Golf, PUMA, Titleist, TravisMathew, Bridgestone Golf, Callaway Golf, COBRA, Mizuno, Odyssey Golf, Scotty Cameron, TaylorMade, Titleist et Wilson.