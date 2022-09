PGA Tour 2K23 : présentation du mode "MaCarrière" en vidéo

Maintenant que PGA Tour fait partie de l'écurie 2K Games, l'éditeur va étaler tout son savoir-faire en matière de jeux de sport et appliquer la formule NBA 2K à son nouveau jeu de golf. Après nous avoir annoncé le retour de Tiger Woods sur la jaquette, créant une hype certaine, on apprend aujourd'hui que le jeu fera l'objet d'un mode "MaCarrière". Comme pour NBA 2K chaque année, il faudra dans un premier temps créer son propre avatar et partir à la conquête des gloires et des trophées pour devenir le golfeur numéro 1 de la planète. Durant cette ascension, il faudra se frotter à des légendes telles que Tiger Woods, Justin Thomas, Lexi Thompson, Lydia Ko, Collin Morikawa, Brooke Henderson, ou bien encore Tony Finau. Plus on va avancer dans le jeu, et plus les défis seront corsés, sachant qu'il faut garder en tête de remporter la FedExCup.







2K Games en profite pour donner quelques détails sur l'éditeur de personnage, plus poussé que jamais avec de nouveaux archétypes de joueurs et des arbres de compétences plus fournis. Au-delà de l'aspect visuel de son joueur, on va aussi définir son style de jeu, comme par exemple trancher entre un frappeur puissant ou un expert en jeu court. Le matériel sera lui aussi ajustable, avec une variété de clubs différents et des caddies personnalisables également. D'ailleurs, 2K Games a signé avec plusieurs grandes marques telles que Adidas, Bridgestone Golf, Callaway Golf, FootJoy, Mizuno, Nike Golf, PUMA, Titleist, TravisMathew, etc. La date de sortie de PGA TOUR 2K23 se fera en deux temps, d'abord l'Édition Deluxe et PGA TOUR 2K23 Édition Tiger Woods pour le 11 octobre, suivie par la sortie de PGA TOUR 2K23 Édition Standard le 14 octobre sur PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4 et Xbox One. Ne nous demandez pas pourquoi, on n'en a aucune idée.