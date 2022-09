PGA Tour 2K23 : voici la liste complète des parcours sous licences, il y en a vingt

Maintenant que 2K Games a officialisé la présence de Tiger Woods sur la jaquette et garantit une certaine notoriété au jeu, l'éditeur peut se concentrer sur le contenu de son nouveau jeu de golf. Aujourd'hui, ce sont les parcours sous licence officielle qui sont au coeur du sujet, avec la liste des 20 tracés que l'on va pouvoir s'amuser à faire dans le jeu. En vrai, 17 parcours étaient présents dans le précédent PGA TOUR 2K21 et seulement trois viennent enrichir le roster, si on peut appeler ça ainsi. Il s'agit du coup du parcours sud de Wilmington Country Club, The Renaissance Club et le St. George’s Golf & Country Club, et qui ont tous fait l'objet d'une reproduction soignée de la part des développeurs. 2K Games nous fait savoir que les développeurs de HB Studios ont fait appel à une combinaison de séquences aériennes filmées par des drones, de données lidar, de photographies de haute résolution et d’autres assets fournis par la direction de chaque parcours pour s'assurer qu'ils soient tous fidèle à la réalité. Bâtiments, signalisation, dangers, fairways, greens et même les climats ont été reproduits à l'identique. Bien sûr, ces 20 parcours sont ceux qui seront proposés au lancement, mais les développeurs comptent en rajouter par la suite, par le biais de mise à jour gratuites comme payantes. On sait déjà que Pebble Beach Golf Club, Spyglass Hill et Torrey Pines Parcours Nord et Sud, sans compter que de nouveaux parcours, personnalisés créés avec le Course Designer de PGA TOUR 2K23 seront proposés par la suite.

La liste complète des parcours disponibles dans PGA TOUR 2K23 :



Atlantic Beach Country Club,

Bay Hill Golf Club & Lodge (parcours Arnold Palmer),

Copperhead (Innisbrook),

Detroit Golf Club,

East Lake Golf Club,

Quail Hollow Club,

Riviera Country Club,

St George’s Golf and Country Club,

The Renaissance Club,

TPC Boston,

TPC Deere Run,

TPC Louisiana,

TPC River Highlands,

TPC San Antonio,

TPC Sawgrass,

TPC Scottsdale,

TPC Southwind,

TPC Summerlin,

TPC Twin Cities,

Wilmington Country Club (parcours sud).



La date de sortie de PGA TOUR 2K23 Édition Deluxe et PGA TOUR 2K23 Édition Tiger Woods est programmée pour le 11 octobre, suivie par la sortie de PGA TOUR 2K23 Édition Standard le 14 octobre sur Xbox Series X|S, Xbox One, PS5, PS4 et Steam.