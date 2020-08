PGA Tour 2K21 : un trailer de lancement improbable et en bonne compagnie

Mike “The Miz” Mizanin et même le célèbre acteur Christopher McDonald : tous font ici équipe pour une petite partie online totalement orchestrée, mais non pas moins sympathique à dévorer dans cette bande-annonce en live-action.



Une vidéo qui nous rappelle que le titre sortira sur une foule de plateformes - PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch et Google Stadia - dans trois petits jours, le 21 août 2020. Allez-vous craquer ?





Si vous pensiez que le golf était une discipline de niche, 2K Sports entend bien vous prouver le contraire. Non seulement son prochain jeu dédié, PGA Tour 2K21, met l'accent sur un mode Carrière scénarisé , mais son expérience authentique lui permettrait de réunir des gens de tous les milieux : en tout cas, c'est clairement ce qu'avance ce trailer de lancement plutôt fendard au casting cinq étoiles improbable.Le golfeur professionnel Justin Thomas, le rappeur iconique Schoolboy Q, la superstar de la WWE