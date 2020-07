PGA Tour 2K21 : une vidéo qui montre comment les parcours ont été reproduits dans le jeu

Tournament Players Club qui, d'après ce que l'on nous explique dans le communiqué, seront plus vrais que nature.



"Chaque parcours prend plusieurs mois de développement [...], et cela commence avec un partenariat avec Terra Imaging pour capturer et traiter des images aériennes détaillées de chacun d'eux, est-il indiqué. Les drones capturent presque tous les détails réels de ces parcours complexes, jusqu'à un centimètre de précision, puis convertissent les données en images 3D pour que les développeurs de HB Studios les recréent dans le jeu. Ce processus garantit que les joueurs ressentent chaque changement de terrain dans le green auquel les professionnels du PGA TOUR sont confrontés dans de vrais tournois."



Attendu pour le 21 août prochain sur Xbox One, PC, PS4, Stadia et Nintendo Switch, PGA Tour 2K21 bénéficiera - ne l'oublions pas - des commentaires de Rich Beem et de Luke Elvy. L e premier oeuvre pour la chaîne britannique Sky Sports et est trois fois vainqueur du PGA Tour, tandis que son acolyte commente le golf depuis plus de vingt ans sur les plus grosses chaînes américaines telles que FOX Sport et CBS Sports.





LES 15 PARCOURS TOURNAMENT PLAYERS CLUB





PGA Tour 2K21 refait surface à travers une nouvelle vidéo fraîchement mise en ligne par 2K Games. Cette fois-ci, les développeurs de HB Studios expliquent comment ils s'y sont pris pour reproduire les parcours

1. Atlantic Beach Country Club

2. Parcours Copperhead

3. East Lake Golf Club

4. Quail Hollow Club

5. Riviera Country Club

6. TPC Boston

7. TPC Deere Run

8. TPC Louisiane

9. TPC River Highlands

10. TPC San Antonio

11. TPC Sawgrass

12. TPC Scottsdale

13. TPC Southwind

14. TPC Summerlin

15. TPC Twin Cities