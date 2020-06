PGA Tour 2K21 : plus de 7 minutes de gameplay sur le TPC Scottsdale

2K Games nous dévoile aujourd'hui plus de 7 minutes de gameplay pour PGA Tour 2K21, le tout étant commenté par les développeurs de chez HB Studios. On y découvre en particulier les trous 13 à 16 de l'Arizona Open sur le TPC Scottsdale. La bonne nouvelle, c'est que le jeu semble avoir nettement progressé depuis l'épisode 2019, avec une bien meilleure lisibilité du terrain, mais surtout un contenu sous licence largement revu à la hausse. HB Studios nous promet en effet pas moins de 15 parcours méticuleusement reproduits (sur la bonne 50aine du circuit PGA), dont les plus grands classiques. On s'attend donc à pouvoir poser nos tees sur Pebble Beach, TPC Sawgrass, St Andrews ou encore le légendaire parcours d'Augusta. PGA Tour 2K21 sortira sur PC, PS4, Xbox One, Switch et Stadia le 21 août prochain.