PGA Tour 2K21 : plein d'équipements loufoque pour fêter Halloween, la preuve en vidéo

2K Games vient de nous dévoiler un tout nouveau trailer dédié à PGA Tour 2K21 dans lequel on découvre toutes les nouveautés ajoutés au jeu via la mise à jour d'Halloween. grâce à ce nouveau contenu, on va donc avoir droit à une collection inédite de nouveaux vêtements, mais aussi à des équipements complètement loufoques afin de donner un look improbable à notre avatar MyPLAYER. Parmi les accessoires disponibles, on note un casque citrouille, des chapeaux surdimensionnés, et des lunettes ajourées. On pourra également opter pour des putters louches adoptant des formes de banane, de tacos, de hot-dogs, et même de poissons. Précisons que la mise à jour est déjà disponible sur PC, PS4, Xbox One et Switch.