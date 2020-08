PGA Tour 2K21 : un trailer nous montre le potentiel de l'éditeur de parcours

Après nous avoir dévoilé les 15 parcours officiels sous licence TPC (Tournament Players Club) la semaine dernière, 2K Games nous propose un trailer qui nous permet de constater l'étendue des possibilités de l'éditeur de parcours de PGA Tour 2K21. Cette variété ne nous surprend pas vraiment, puisque l'outil de création était déjà le plus gros point fort de la série The Golf Club dont ce PGA Tour n'est qu'un épisode avec un nouveau nom. Si vous avez poncé l'antique The Golf Club sorti en 2014, ou le plus récent The Golf Club 2019 featuring PGA Tour, vous savez déjà à quoi vous attendre. SInon, sachez qu'il s'agit probablement là d'un des éditeurs de niveaux les plus complets qu'on ait pu voir. Les joueurs les plus créatifs pourront s'en donner à coeur joie, puis partager leurs créations avec les joueurs du monde entier, quelles que soient leurs plateformes. Rappelons que PGA Tour 2K21 sortira le 21 août prochain sur PC, PS4, Xbox One, Switch et Stadia.