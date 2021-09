PGA Tour 2K21 : le jeu est un carton avec 2,6 millions de ventes, 2K Games sort le champagne

Sorti il y a un an, le 21 août 2020, PGA Tour 2K21 est un véritable succès commercial. 2K Games le fait d'ailleurs savoir à travers un communiqué pour révéler que le jeu s'est écoulé à 2.6 millions d'exemplaires dans le monde, ce qui constitue une vraie victoire pour l'éditeur américain qui a racheté les droits il y a quelques années. On rappelle en effet que la licence PGA a été délaissé par Electronic Arts après des ventes en berne, et l'arrêt des contrats avec Tiger Woods depuis ses histoires d'adultère. Heureux de nous apprendre la nouvelle, 2K Games nous signale d'ailleurs que de nouveaux contenus ont été ajoutés au jeu, comme le nouveau thème "Parcours de rêve" qui permet de s'amuser sur un parcours inspiré par Nadeshot, le fondateur de 100 Thieves. L'éditeur rappelle d'ailleurs que chaque mois, plusieurs nouveaux parcours créés par un groupe de créateurs de contenu international dont l’Américain Mattf27, les Canadiens Crazycanuck1985 et Arctic Fury, b101design du Royaume-Uni et le Néo-Zélandais Energ1zer, seront ajoutés aux listes de lecture multijoueur. Il n'y a plus qu'à attendre l'annonce du prochain épisode.