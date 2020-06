PGA Tour 2K21 : un trailer funky pour le mode carrière, la liste des joueurs pro dévoilée

Cameron Champ

Bryson DeChambeau aka “The Scientist”

Matt Kuchar aka “Kuch”

Kevin Kisner aka “Kiz”,

Gary Woodland aka “G-Dub”

Billy Horschel aka “Billy Ho”

Ian Poulter aka “The Postman”

Tony Finau aka “Big Tone”

Jim Furyk aka “Mr. 58”

Sergio Garcia

Patrick Cantlay

PGA Tour 2K21, lui, est prévu le 21 août 2020 sur PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et même Google Stadia. Il y en aura pour tout le monde, quoi.

D'ici quelques mois, les amateurs de golf pourront croquer à pleines dents dans PGA 2K21, la prochaine expérience signée 2K Games : l'éditeur nous promet une aventure sacrément complète et histoire de mettre l'eau à la bouche de sa communauté, il lève le voile sur son mode Carrière entièrement commenté par Luke Elvy et Rich Beem.Celui-ci s'accordera avec le mode MyPLAYER, dans lequel il sera possible de créer son joueur de A à Z avec précision pour lui constituer un véritable parcours dans le milieu de la haute compétition. On nous promet notamment des rencontres avec des personnalités légendaires et un tas de vêtements de premier choix pour customiser son héros (la classe avant tout). D'ailleurs, un trailer vient d'être rendu publique, disponible ci-dessous.Enfin, 2K Sports vient de mettre en lumière la liste des joueurs professionnels qu'il sera possible d'affronter dans le dit-mode Carrière, dont Justin Thomas qui ornera la jaquette du jeu. Il y en a douze au total :