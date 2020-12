Persona 5 Strikers : plus action, moins RPG, une suite pour le grand public ? Nos impressions

Après un Persona 5 sorti en 2016 au Japon et en 2017 en Europe, et un Persona 5 Royal sorti en 2019 au Japon et en 2020 en Europe, on se doutait bien que le spin-off Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers prendrait lui aussi son temps pour arriver jusqu'à chez nous. Mais les fans de la série qui trépignaient d'impatience depuis le 20 février dernier, les yeux tournés vers le soleil levant, peuvent enfin commencer à se détendre. Dans à peine plus de deux mois, ils pourront à coup sûr mettre la main sur l'objet de leur convoitise.

En attendant ce jour béni, nous avons d'ores et déjà eu la chance d'assister pendant une heure à une présentation (à distance) du jeu. Parmi les premières infos factuelles que nous pouvons vous rapporter figure le titre occidental, qui se voit simplifié en "Persona 5 Strikers" et que de nombreux joueurs risquent d'ailleurs d'abréger en P5S. Si ce sigle rappelle immanquablement celui d'une célèbre console, le jeu sortira en réalité sur PS4, Nintendo Switch et Steam. Voilà qui devrait réjouir pas mal de monde, puisque Persona 5 et Persona 5 Royal étaient des exclusivités PlayStation. Continuons dans les bonnes nouvelles, en précisant que les voix seront disponibles en anglais et en japonais, tandis que les sous-titres pourront être affichés en anglais, français, italien, allemand et espagnol. La version Steam rajoutera même le japonais, le coréen et le chinois au menu textuel. Quant à la date de sortie exacte, sachez qu'il s'agit du 23 février prochain. Les plus fanatiques pourront même accéder à l'aventure dès le 19 février, à condition d'avoir précommandé la Digital Deluxe Edition. Ces informations brutes étant désormais transmises, il est temps de se pencher sur le jeu en lui-même.







D'un point de vue scénaristique, il s'agit d'une suite directe à Persona 5. Daisuke Kanada, le réalisateur du jeu, tient tout de même à préciser que tous les joueurs sont les bienvenus. Les fans auront le plaisir de découvrir des événements qui prolongent ceux qu'ils ont précédemment appréciés, les amateurs de l'anime et du manga retrouveront un univers qui leur est familier, tandis que les joueurs "lambda"pourront prendre le train en marche car l'histoire se suffit à elle-même. Cette dernière se déroule durant les vacances d'été de nos héros, qui peuvent enfin se remettre de leurs aventures passées. Mais comme chacun le sait, après le calme vient la tempête ! Une nouvelle menace s'abat sur le pays et la corruption s'étend sur différentes agglomérations japonaises. Tokyo ne sera donc pas le seul théâtre des opérations cette fois, puisqu'on nous annonce six villes à explorer. La séquence de jeu que nous avons pu voir débutait tout de même dans le quartier de Yongen-Jaya, le Café Leblanc servant une nouvelle fois de point de rendez-vous pour les héros. L'équipe disponible dans ce qui semble être la première mission de l'aventure est constituée de Ren (nom de code Joker), Ryuji, Morgana, Ann, Yusuke, Makoto, Haru, Futaba et Sophia.





QUOI D'NEUF, STRIKER ?