Persona 5 Strikers : les précommandes sont ouvertes, la date de sortie en France connue

Persona 5 : Strikers arrivera bel et bien en France, c'est quelque chose que nous savions déjà. Mais aujourd'hui, nous apprenons que le titre est d'ores et déjà disponible en précommande pour celles et ceux qui n'arrivent pas à se contenir, d'autant que la date d'arrivée dans nos vertes contrées est désormais connue : le 23 février 2011. Il ne reste finalement pas trop longtemps avant de le voir débarquer chez nous, d'autant qu'il sera localisé en français au niveau des textes et des menus. Pour rappel, sachez que cette "suite" de Persona 5 ne sera pas un RPG comme l'était le jeu d'origine, mais davantage un jeu d'action/aventure aux orientations musô. Cependant, on retrouvera les personnages forts de la série tels que Joker, Futaba, Morgana, Makoto, Ryuji ou encore Fox, Ann, ou bien encore Aru. Atlus n'est d'ailleurs pas venu les mains vides puisqu'il y a un nouveau trailer en plus de ces informations croustillantes.





Disponible au Japon et dans certains d'Asie depuis plusieurs mois maintenant,