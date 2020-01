Persona 5 Strikers : la superbe cinématique d'introduction dévoilée

Suite du J-RPG Persona 5 (dont la version Royal s'apprête à sortir), Persona 5 Strikers devrait bien débarquer, un jour, dans nos contrées. Mais la priorité est d'abord donné au Pays du Soleil Levant où le jeu sortira premièrement : justement, Atlus vient de publier la vidéo qui servira d'introduction lorsque l'on lancera la galette sur notre PlayStation 4. Comme l'on pouvait s'y attendre, la direction artistique fait toujours aussi mouche : un véritable régal pour les yeux et les oreilles dont on a hâte de profiter en Europe, à une date encore indéterminée.Pour rappel, Persona 5 Strikers sera cette fois-ci un action-RPG avec un gameplay qui, donc, devrait radicalement changer par rapport à son prédécesseur. On a hâte de poser nos mains là-dessus.