Persona 5 Strikers : 45 min de gameplay en anglais dans les rues de Tokyo, des précisions sur Switch aussi

Bien qu'il soit sorti au Japon et en Asie depuis plusieurs mois et qu'on peut profiter du jeu sur YouTube depuis belle lurette, c'est bien la première fois qu'on peut découvrir des images en anglais du prochain Persona 5 Strikers. Attendu pour le 23 février 2021 sur PC, PS4 et Nintendo Switch, le titre est un spin-off du jeu de 2017, sachant que son approche est différente puisque davantage orienté vers l'action-aventure plutôt que le J-RPG. L'objectif ? Séduire un public plus large, pas foncièrement familier avec le genre. Aussi, on vous propose de découvrir pas loin de 45 minutes de gameplay avec du texte anglais, ce qui facilite davantage la compréhension, à condition bien sûr d'être à l'aise avec la langue de Shakespeare. Mais que les non anglophones se rassurent, une version localisée en français est bien prévue au moment de sa sortie, qu'il s'agisse des menus ou des textes.







On en profite pour vous préciser que la version Nintendo Switch du jeu sera forcément moins lourde que les autres puisque Persona 5 Strikers ne fera que 12 Go au total. Il n'en demeure pas moins qu'un tel fichier fait partie des plus imposants pour la console hybride de Nintendo, sachant qu'il est mentionné tout de même que le jeu requiert un téléchargement d'au moins 16 Go. En gros, sai vous achetez le jeu en dématérialisé, il faut prévoir de la place sur la carte. Vous savez tout !