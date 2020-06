Nintendo : les amiibo Dragon Quest et Persona dévoilés, premières photos

Masahiro Sakurai en a profité pour lever le voile sur deux nouveaux amiibo : officiellement, il s'agit de deux personnages issus du célèbre jeu de baston mais avant tout, ils proviennent des deux franchises cultes que sont Dragon Quest et Persona !Ainsi, ce sont le héros anonyme de Dragon Quest XI et le célèbre Joker (de Persona 5) qui auront l'honneur d'être commercialisés sous la forme des traditionnelles figurines de Nintendo : on attend encore une date et un prix mais d'ici là, Big N nous gratifie de deux premiers clichés. Allez-vous craquer et les ajouter à votre collection ?