Dragon Quest XI S : le jeu s'annonce sur Xbox One, PS4 et PC avec un trailer commenté

Jusque-là, seules les plateformes Nintendo et Sony avaient eu le droit à leur version de Dragon Quest XI, laissant Microsoft un petit peu tout seul, dans son coin. C'est qu'il avait raison de bouder, le pauvre : heureusement, un accord aura finalement été passé avec Square Enix et c'est dans le cadre du Summer Game Fest que l'on apprend que Dragon Quest XI S - la version Switch ultime intégrant de nouvelles histoires pour les compagnons, un mode 2D, de nouveaux niveaux old-school, les doublages japonais (optionnels) ou encore un mode Photo - arrivera bel et bien sur Xbox One et PC.Encore mieux, cette édition généreuse du chouette J-RPG sera comprise dans le Xbox Game Pass et débarquera également sur PS4, cette dernière n'ayant reçu que l'itération "normale" du soft en 2018 : la sortie est donc prévue le 4 décembre 2020 et histoire de mettre l'eau à la bouche des passionnés, Square Enix vient tout juste de lâcher une bande-annonce commentée. Prêt à affronter votre destinée héroïque (de nouveau) ?