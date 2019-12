Dragon Quest XI : le jeu dépasse un record de ventes, Square Enix se réjouit

Parmi les licences les plus juteuses de Square Enix, Dragon Quest est assurément en bonne position. La preuve avec son dernier volet, le onzième, qui vient tout juste de dépasser la jolie barre des... 5,5 millions de ventes ! Ce chiffre clinquant comprend les scores effectués par l'ensemble des versions du titre, de l'édition 3DS de 2017 à celle PS4 de 2018, sans oublier Dragon Quest XI S récemment publié sur Switch.Des statistiques réjouissantes, d'autant plus que le titre dépasse alors les ventes de Dragon Quest IX, précédent best-seller de la saga qui statuait à 5,3 millions d'unités (du moins, lors du dernier recensement communiqué en 2010).Yûji Horii, auteur et scénariste de la franchise, a d'ailleurs remercié la communauté pour sa solidité, annonçant "qu'il ferait de son mieux pour livrer plus de jeux Dragon Quest aux fans du monde entier". Y'a plus qu'à.