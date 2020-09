Dragon Quest XI S : un nouveau trailer pour le TGS 2020, Square Enix fait le point sur les chiffres

L'Edition Ultime de Dragon Quest XI S : Les Combattants de la destinée s'est offert un nouveau trailer lors de la conférence Tokyo Game Show 2020 de Square Enix. Un moyen pour l'éditeur de rappeler que le jeu arrivera le 4 décembre prochain sur PS4, Xbox One (Xbox Game Pass) et PC (Epic Games Store et Steam). Pour rappel, cette version comprendra un certain nombre d'améliorations telles que des nouvelles histoires annexes pour les personnages, le mode "Rétro 2D", l'univers 16 bits de Chronopolis (pour retourner dans les mondes passés de Dragon Quest, reconstitués dans un style retro et regorgeant de quêtes scondaires), le doublage japonais, la B.O. en version orchestrale, ou encore le mode "Photo".Par ailleurs, Square Enix annonce fièrement qu'au total, Dragon Quest XI compte 6 millions d'exemplaires distribués/téléchargés dans le monde depuis sa sortie en 2017 au Japon sur PS4 et 3DS.