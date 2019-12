Persona 5 Strikers : la suite en action-RPG devrait bien débarquer chez nous, la preuve

Bientôt, Persona 5 s'offrira une version "Royal", édition complétée du J-RPG avec un nouveau héros, un nouveau semestre, une nouvelle zone et un tas d'optimisations. D'ailleurs, il y a même une VOSTFR et ça, c'est une excellente nouvelle : sachez que sa suite est d'ores et déjà en conception et qu'elle se nomme Persona 5 Scramble : The Phantom Strikers. Cette dernière s'inscrira notamment sous les formes d'un action-RPG qui devrait paraître l'année prochainement... mais au Japon seulement.Mais quid de l'Europe, me direz-vous ? Rassurez-vous, Atlus a bien des plans pour le Vieux Continent et vient de déposer, par chez nous, la marque de Persona 5 : Strikers. Comme il est de coutume avec la saga, le nom a quelque peu changé pour s'adapter aux normes occidentales et l'on est donc peu étonné de ce nouveau titre (qui est entre nous plus digeste).Nous n'avons plus qu'à patienter sagement pour une date de sortie.