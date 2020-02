Persona 5 Royal : le jeu sera bien traduit totalement, quelques screenshots francophones

En attendant sa suite qui prendra la forme d'un Action-RPG, Persona 5 se déclinera d'ici quelques semaines sous la forme d'une édition ultime baptisée "Royal" : au programme, un nouveau semestre scolaire, un protagoniste inédit, le quartier de Kichijôji et de nombreuses musiques, personnages et optimisations croustillantes. Bref, le J-RPG d'Atlus promet d'être encore plus riche que dans sa version originale déjà bien gourmande... Et qui s'en plaindrait ? Nous ? Certainement pas.Au-delà de ces ajouts charmants, Persona 5 Royal disposera aussi, enfin, d'une VOST FR. La bonne nouvelle avait été annoncée en décembre : figurez-vous que la traduction ira encore plus loin puisqu'elle concernera l'intégralité du contenu et, donc, les innombrables menus du jeu. Pas peu fier d'avoir corrigé son tir, Koch Media, qui s'occupe de l'édition du soft par chez nous, vient de publier deux screenshots comme preuve évidente.



Rappelons que Persona 5 Royal sortira le 31 mars prochain en exclusivité sur PlayStation 4 : d'ailleurs, plusieurs éditions collectors ont été annoncées, dont certaines devraient ravir votre petit cœur.