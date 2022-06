Persona : la série arrive en force sur Xbox et PC, Microsoft drague les studios japonais

Conscient que la Xbox One n'a jamais été en capacité d'exister au Japon, Microsoft souhaite inverser la tendance avec la Xbox Series S et la Xbox Series X, notamment en draguant les studios nippons. Du coup, c'est non sans une certaine fierté que Phil Spencer, le patron de la division Xbox, a annoncé lors du Xbox & Bethesda Games Showcase l'arrivée massive de la série Persona sur Xbox Series, Xbox One et PC.Plus concrètement, Persona 5 : Royal sortira le 21 octobre prochain (y compris sur le Xbox Game Pass), alors qu'aucune date n'a encore été communiquée pour Persona 3 Portable et Persona 4 Golden. On sait seulement qu'ils débarqueront en 2023. C'est bien noté.