Persona 5 Royal : les ventes dévoilées, celles des autres épisodes aussi

La saga Persona est décidément en forme et nous le fait savoir : Persona 5 Royal, la version enrichie du RPG acclamée par la critique et le public, est donc bel et bien un joli succès commercial puisqu'Atlus vient d'annoncer qu'1,4 million de copies s'était vendues à travers le monde. Au total, donc, l'édition originale et celle-ci ont trouvé plus de quatre millions de preneurs et ça, c'est un chiffre tout à fait respectable.Au passage, la firme japonaise précise également les chiffres de Persona 4 Golden sur PC, survenu il y a peu, qui a alors réalisé plus de 500 000 ventes sur Steam ; concernant Persona 5 Scramble, le jeu d'action sorti uniquement au Japon pour le moment, le compteur affiche 480 000 unités distribuées, et ce donc uniquement au Pays du Soleil Levant.Souvent considérée comme une franchise de niche, notamment en Occident, il semblerait donc que Persona relève tout particulièrement sa cote de popularité. C'est tant mieux et largement mérité.