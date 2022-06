Persona 5 Royal, Persona 4 Golden et Persona 3 Portable sortiront aussi sur PS5, PS4 et Steam, c'est Atlus qui l'annonce

La Xbox One, la Xbox Series S, la Xbox Series X et le Microsoft Store ne seront pas les seuls à accueillir Persona 5 : Royal, Persona 4 Golden et Persona 3 Portable, comme cela avait été annoncé lors du Xbox & Bethesda Games Showcase de dimanche dernier. C'est en effet ce qu'affirme Atlus par le biais d'un communiqué officiel, où il est précisé que la PS5, la PS4 et Steam auront droit au même traitement de faveur. Plus concrètement, Persona 5 : Royal sortira sur toutes ces plates-formes (excepté la PS4 où il est déjà disponible depuis deux ans) le 21 octobre prochain.En 2023, Persona 4 Golden fera également l'objet d'un portage sur PS4, tout comme Persona 3 Portable qui sera aussi commercialisé sur Steam. Enfin, comme le fait remarquer Gematsu , il est indiqué sur le site officiel japonais consacré au triptyque que Persona 4 Golden et Persona 3 Portable ne seront proposés qu'en dématérialisé quel que soit le support.