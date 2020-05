Persona 5 Royal : bonne nouvelle, le jeu se vend plus que bien en Europe et aux USA

Dieu sait qu'il était désiré, ce Persona 5 Royal attendu de longue date. Non content de se rajouter une foule de contenus, le soft se targuait aussi et surtout d'avoir enfin une traduction complète en français, soit un véritable avènement pour les nombreux fans qui avaient fait l'impasse sur la version originale, faute de pouvoir se plonger corps et âme dans la langue de Shakespeare : bref, Persona 5 Royal est bel et bien la version ultime d'un J-RPG déjà fameux, et SEGA peut s'en féliciter... doublement."Doublement", car sortir un bon jeu, c'est une chose mais en vendre par palettes, c'en est une autre tout aussi primordiale. Lors de son dernier briefing avec les investisseurs, l'éditeur nippon a précisé que le jeu "avait atteint des ventes record" en Occident - en Europe et en Amérique du Nord, donc - et s'en frotte d'ores et déjà les mains. Aucun chiffre précis n'est pour autant donné : on sait juste que lors l'arrivée de Persona 5 Royal au Japon quelques mois plus tôt, 400 000 exemplaires avaient réussi à trouver preneur lors du premier mois. On ose donc imaginer que le soft cumule assez de ventes à travers le monde pour atteindre peut-être le million à : en tout cas, ce serait une formidable nouvelle pour la firme japonaise.