Nintendo Switch : la console fait le plein de Persona après le Summer Game Fest, trois jeux annoncés

Persona 3 Portable, Persona 4 Golden et Persona 5 : Royal. Plus concrètement, Persona 5 : Royal débarquera le 21 octobre sur la console hybride de Kyoto - comme pour les autres supports où il a été annoncé - tandis qu'il faudra patienter jusqu'à 2023 pour voir Persona 3 Portable et Persona 4 Golden pointer le bout de leur nez.















Après les consoles Xbox et PlayStation (sans oublier le PC/Steam), c'est maintenant au tour de la Nintendo Switch d'avoir droit à sa dose de Persona. En effet, le Nintendo Direct Mini diffusé cet après-midi a été l'occasion d'apprendre l'arrivée prochaine de