PEGI : les loot boxes et autres jeux de hasard payants désormais indiqués

On connait tous le PEGI, l'organisme de classification européen qui se charge de d'analyser les jeux vidéo et de les trier par différentes catégories d'âge. Afin d'aiguiller correctement les consommateurs, le "Pan European Game Information" s'appuie sur divers éléments comme la violence, la nudité, le jeu en ligne, le langage grossier et quelques autres : désormais, il prendra également en compte les jeux de hasard payants (dont les loot boxes font évidemment partie) et en fera la mention aussi bien sur les boîtes que sur les fiches digitales des jeux concernés. En quelque sorte, il s'agit un peu d'une fusion entre les classes "Achats en ligne" et "Jeux de hasard" qui existaient déjà.Une nouvelle réglementation qui s'emboîte avec celle de l'ESRB, l'équivalent du PEGI outre-Atlantique, qui vient justement de prendre une décision identique. On rappelle que les loot boxes sont malgré tout en voie de disparition : d'ailleurs, la Belgique en tout simplement interdit l'existence sur son territoire... ce qui lui aura valu quelques déboires avec Electronic Arts.