Park Beyond : la gestion du parc et son système tentaculaire détaillés dans une vidéo de gameplay

La date du 16 juin 2023 approche, c'est dans un peu plus d'un mois, et pour les développeurs de Park Beyond, il est temps de donner un petit coup de fouet à la campagne promotionnelle du jeu. Après avoir donné un aperçu de la campagne solo, avec ses personnages parfaitement identifiables, il est temps de rentrer plus en détails dans le gameplay, et notamment tout ce qui concerne la gestion du parc. Le jeu promet d'être riche en possibilités, et ce nouveau trailer explique utiliser toutes les ressources du jeu pour créer un parc à thème qui soit aussi un succès commercial. Entre le fonctionnement des boutiques et de l’inventaire, les attentes et besoins des visiteurs, la gestion du personnel et bien sûr la création des manèges, c'est tout un système tentaculaire à mettre en place. Park Beyond va même plus loin avec son système de terraformation, qui offre plus de réalismes aux créations sur le terrain. Pour en savoir davantage, vous avez notre preview , ou notre reportage vidéo.