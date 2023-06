Park Beyond : le Theme Park de Bandai Namco est dispo, un trailer de lancement

Un peu moins d'un an après son annonce et ses différentes présentations (comment ne pas se souvenir de notre preview à Europa Park ?), le jeu vidéo Park Beyond est enfin disponible en ce jeudi 16 juin 2023. Evidemment, Bandai Namco Entertainment s'est permis de lâcher ce qu'on appelle le trailer de lancement, histoire de nous rappeler que le studio Limbic Entertainment a bien l'intention de nous proposer le jeu de parc d'attractions le plus complet du marché. Il faut dire que le titre possède tous les ingrédiens pour s'imposer comme une excellente simulation de gestion de parc. Outre la création du parc de A à Z, il va falloir gérer le flux des visiteurs, les dépenses, le bien-être de ses employés, sans oublier d'être créatif. Mais Park Beyond, c'est aussi un formidable outil de création de montagnes russes. Mais la créativité passera à la vitesse supérieure en août prochain grâce à mod.io, la plateforme de partage de contenu généré par les utilisateurs qui permettra aux visionnaires de partager leurs créations avec tous les joueurs, sans distinction de plateforme. Bandai Namco précise aussi que dès cet été également, plusieurs DLC (payants et gratuits) ajouteront des thèmes, des décors, des artistes et bien plus encore.