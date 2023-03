Park Beyond : la date de sortie révélée, une bêta pour y jouer en avance, toutes les infos

Il aura donc fallu attendre le Future Game Show pour que Bandai Namco Entertainment se décide à lever le voile autour de la sortie de Park Beyond, son jeu de parc d'attractions. Sortez les agendas et le Stabylo, c'est le 16 juin 2023 qu'il sera possible de mettre la main dessus, aussi bien sur PC, PS5 et Xbox Seies, sachant que les précommandes sont désormais ouvertes et qu'une bêta fermée est également prévue pour tester le jeu en avant-première. Elle se tiendra du 9 au 19 mai prochain, uniquement sur PC et les joueurs peuvent s’inscrire sur ce lien. D'ailleurs, sachez qu'en participant à cette Closed Beta Test et en achetant aussi le jeu, il est possible de débloquer le revêtement doré de l’omnitrain, le véhicule utilisé dans les montagnes russes de Park Beyond en bonus. Les développeurs de Limbic Entertainment en ont profité pour dévoiler une nouvelle vidéo avec du gameplay commenté par son creative director, à savoir Johannes Reitman. On a aussi les détails des différentes éditions du jeu plus bas.











Editions en précommande :

PC Retail Day-1 Admission Ticket Edition – Physique

Le jeu sur PC (code Steam)

La bande-son par Olivier Deriviere (sur CD et en version digitale)

Steelbook (contenant le CD bande-son)

Stickers

Cartes postales



Edition Deluxe : Visioneer Edition (Digital)

Le jeu en version numérique

Bonus de l’Edition Deluxe, ZOOMBEYOND Impossification Set

Park Beyond : Pass annuel = un Season Pass incluant 3 DLC à venir

Bonus Season Pass = un set de voitures de montagne russes avec 5 revêtements exclusifs



Edition Collector : Impossified Edition (Physique)

Contenu de la Visioneer Edition

Bande originale physique et numérique d’Olivier Deriviere

Figurine omnitrain (11cm)

Artbook

Affiche réversible

Tour de cou et badge du personnel

Bonus de l’Edition Collector, BEYOND SEAS Set