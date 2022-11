Park Beyond : on a créé les pires rollercoasters dans le jeu, puis on les a testés IRL !

Il y a quelques semaines, Bandai Namco Entertainment organisait un événement autour de Park Beyond, un simulateur de rollercoasters dont c'est l'un des gros projets de la branche européenne de la firme japonaise. En devenant actionnaire majoritaire du studio allemand, l'objectif pour Bandai Namco est de diversifier son catalogue et ne plus seulement dépendre des productions venues du Japon. Annoncé et présenté à la gamescom 2022 cet été, Park Beyond a révélé une grosse partie de ses secrets lors de cet événement presse organisé au sein d'Europa Park, un parc d'attractions situé en Allemagne, à quelques kilomètres des frontières allemandes. Les développeurs de Limbic Entertainment étaient sur place, mais également les pontes de la société Mack Next, la société à l'origine de l'élaboration des manèges et autres montagnes russes du parc. L'occasion pour les journalistes invités sur place de les interviewer, de découvrir les coulisses de certains costers tels que le Blue Fire ou Silver Star, mais aussi et surtout de jouer au jeu pendant toute une journée. Nous faisions partie des invités et nous avons décidé de vous proposer ce reportage filmé en 4K, avec l'aide de notre GoPro et de notre décontraction légendaire. Attention, ça crie beaucoup.