Park Beyond : un nouveau trailer avec du gameplay et un homme d'affaires véreux

Bandai Namco Entertainment et Limbic Entertainment nous donnent des nouvelles de Park Beyond, leur jeu de parc d'attractions qui a su attirer la curiosité des joueurs grâce à son gameplay à la fois festif et bourré de possibilités. Depuis notre preview hands-on avec le jeu il y a quelques mois, on a aussi pu constater que le titre propose l'un des meilleurs outils pour créer ses propres rollercoasters. Mais ce n'est pas le but de cette vidéo aujourd'hui que de parler du gameplay, mais de faire un focus sur l'un des personnages qu'on pourra suivre dans le mode Histoire. Car il est de bon ton de rappeler que Park Beyond proposera un mode scénarisé, qui fera aussi office de tutoriel grandeur nature pour apprendre les rouages du gameplay. C'est là qu'on fera la rencontre de nombreux personnages, comme Giles Hemlock, un homme d'affaires (et PDG de Hemlock Consortium )qui n'a qu'un seul objectif : faire de l'argent, beaucoup d'argent, quitte à saboter les parcs d'attractions. Il faudra évidemment le contrer et lui prouver qu'on peut faire du bon business en restant un honnête homme.



La sortie de Park Beyond est programmée pour le courant de l'année 2023 sur PC, PS5 et Xbox Series, sans plus de précision.