Park Beyond : il va falloir attendre 2023 pour créer son parc d'attractions, nouveau trailer

Bandai Namco Entertainment et le studio allemand Limbic Entertainment ont profité de la gamescom 2022 pour annoncer que Park Beyond ne verra pas le jour cette année. Le jeu est en effet repoussé à 2023, histoire de laisser le temps aux développeurs de pouvoir intégrer toutes les folies qu'ils ont en tête pour qu'on puisse créer son parc d'attractions ultime. Aussi, pour s'excuser, un nouveau trailer a été diffusé, doublé en VF qui plus est, afin de nous rappeler le concept de ce jeu de gestion où l'imagination sera notre seule limite. La bande annonce permet aussi de mettre en exergue le système de placement modulaire, qui permettra de modifier facilement l'inclinaison, le lacet, le tangage, le roulis et les boucles de la piste. Il est vrai qu'il faut au moins ça pour que lé création soit la plus simple et fluide possible sur consoles où l'on est dénué de clavier/souris.Si les architectes en herbe se donneront à coeur joie de créer tout ce qui leur passe par la tête, sachez que des éléments seront rangés par thèmes, histoire de faciliter les joueurs en panne d'inspiration. Western, le thème de DaVinci ou encore le thème Candyville, voilà un aperçu de ce qui sera possible de reprendre, le temps de laisser son imaginaire faire la suite du travail. Evidemment, si votre création vous plaît, il est possible par la suite de la partager avec les joueurs du monde entier.

Park Beyond est prévu pour sortir en 2023 sur PC, PS5 et Xbox Series X|S.