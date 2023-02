Park Beyond : un trailer pour la Saint-Valentin, l'amour est dans le parc

Si Bandai Namco Entertainment et Limbic Entertainment n'ont toujours pas pris de décision quant à une date de sortie exacte pour Park Beyond, les deux entités se sont mises d'accord pour fêter la Saint-Valentin. Une nouvelle vidéo a en effet été publiée à l'occasion de la fête des amoureux, histoire de prouver que passer du temps dans un parc d'attractions peut aussi être romantique. Entre les manèges habillés de rose et d'éléments en forme de coeur, tout est fait pour que les couples puissent se sentir à l'aise, qu'ils aient la vingtaine ou plus de 70 ans. D'ailleurs, le thème coloré de Candyville est celui qui se prête le plus à la Saint-Valentin nous dit-on. C'est aussi l'occasion pour nous de vous rappeler qu'il sera possible de créer son parc d'attraction à ses goûts, mais aussi selon son sens du business, sachant qu'il va aussi falloir gérer le flux de visiteurs, le bien-être de ses employés mais aussi l'argent que tout cela va coûter et générer. Bref, un vrai jeu de gestion qui possède en plus cette feature d'impossification qui devrait rendre le gameplay encore plus fun.



La sortie de Park Beyond est attendue pour 2023, sans aucune précision supplémentaire sur PC, PS5 et Xbox Series.