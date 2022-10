Park Beyond : le gameplay, dont l'impossification, expliqué par les développeurs,

Dans la foulée des previews publiées par les médias qui ont été invités à découvrir Park Beyond à Europa Park la semaine dernière (nous y étions), Bandai Namco Entertainment a également posté une vidéo longue de plus de 7 minutes, dans laquelle les développeurs de Limbic Entertainment prennent la parole. Ils racontent comment l'idée de faire un simulateur de montagnes russes est née, et surtout comme il s'articule autour de son gameplay. La première chose qui est d'ailleurs expliqué par Johannes Reithmann, le Creative Director, c'est le concept de l'impossification. Il s'agit en réalité d'une feature qui permet de sublimer tout et n'importe quoi dans le jeu, d'un manège à un employé du personnel, en passant par un commerce ou même un élément de décor. Le but est de rendre le jeu plus fou, plus fun et visuellement plus impressionnant. On apprend d'ailleurs que l'impossification n'était disponible que sur les attractions au début du développement, puis le concept a fait son chemin et il a été appliqué à tout le jeu. La partie sonore est également expliquée dans cette vidéo, à travers les paroles de Luisa Pätzold qui raconte combien entendre le son des manèges, de la foule qui rit est important pour l'immersion. Si jamais vous souhaitez en savoir davantage, sachez que nous avons une preview disponible dans nos colonnes, et qu'un gros reportage vidéo arrive également.