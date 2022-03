Paris Fan Festival : Matt Smith, l'acteur de Dr Who et de Morbius, sera présent au salon !

Nouveau venu dans la galaxie des salons et autres conventions pop culture, le Paris Fan Festival se tiendra à Paris du 7 au 8 mai inclus au Paris Event Center. Jeux vidéo, cinéma, série télé, comic-books et culture japonaise sont les thématiques principales que vous retrouverez sur place. Histoire de nous mettre un peu de paillettes dans notre vie, les organisateurs ont évidemment prévu de faire venir quelques célébrités comme Matt Smith, actuellement à l'affiche dans Morbius où il joue le rôle du méchant, mais qu'on a aussi pu voir dans Doctor Who. Il sera accompagné de Tyler Hoechlin, l'acteur qui joue Superman / Clark Kent dans la série Superman & Loïs, mais aussi Holly Marie Combs, la célèbre Piper Halliwell dans la série Charmed. Ils seront évidemment disponibles pour des photos et des dédicaces, moyennant finance cependant.Au niveau des activités, une exposition super-héros est également prévue, permettanyt de découvrir des costumes, véhicules et accessoires, le tout réalisé par des professionnels du cinéma et des effets spéciaux (Parallel Life Studio). Il sera du coup possible de voir des costumes de Spider-Man, Batman, Superman, mais aussi Loki. Il y aura même un atelier FX, afin de présenter toutes les étapes pour créer ses propres costumes de super-héros, du moulage jusqu'aux finitions. Et puisqu'on a évoqué Batman, il sera possible de contempler la Batmobile du film de Tim Burton de 1989. Le véhicule sera présente et exposé durant les deux jours du Festival.