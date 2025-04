Outrun : un film est en préparation avec Michael Bay à la réal' et Sydney Sweeney à la production (et peut-être un rôle aussi)

Universal Pictures s'apprête à donner vie au jeu vidéo 'Outrun' au cinéma, emblème de SEGA dans les années 80 où l'éditeur japonais sévissait encore dans les salles d'Arcade. Relayé par Deadline et le compte Twitter de SEGA, le projet à Hollywood réunit Michael Bay à la réalisation et Sydney Sweeney à la production, sachant qu'elle pourrait pourrait également jouer un rôle à l'écran, bien que cela n'ait pas encore été confirmé. Michael Bay, reconnu pour son appétence pour les grosses explosions, les dérapages stylisées et les ralentis bien cadrés, dirigera le film à partir d'un scénario de Jayson Rothwell. Sweeney, actuellement productrice, pourrait également jouer un rôle à l'écran, bien que cela n'ait pas encore été confirmé. Michael Bay produira également le film aux côtés de son partenaire Brad Fuller, par l'intermédiaire de leur bannière Platinum Dunes, qui a conclu un accord avec le studio, sachant que Toru Nakahara (Sonic the Hedgehog 1-3, Knuckles, Golden Axe) produira également au titre de SEGA et Shuji Utsumi (président/COO de Sega Corp.) supervisera le projet pour le compte de SEGA.







Les détails de l'intrigue restent confidentiels, mais on peut s'attendre à une adaptation qui capture l'essence du jeu original, avec des courses effrénées et une esthétique rétro. Ce projet s'inscrit dans la tendance actuelle à adapter le moindre jeu vidéo au cinéma, ces derniers ayant remplacé les films de super-héros à Hollywood, qui voit en eux une manne financière facile. Avec Après le succès phénoménal de Minecraft Movie au box-office (qui vient de dépasser les 700 millions au box office et se dirige doucement mais sûrement vers le milliard) et le retour fracassant de la série The Last of Us sur HBO avec sa saison 2, Universal cherche à ajouter sa propre adaptation en jeu vidéo à son catalogue, sachant que la maison de production a déjà accouché de Super Mario Bros le film d'animation et que sa suite est en pleine production...