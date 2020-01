Ori and the Will of the Wisps : découvrez la superbe édition collector, les précommandes sont ouvertes

Particulièrement acclamé lors de sa sortie, Ori and the Blind Forest offrira bientôt une suite, Ori and the Will of the Wisps, et autant dire que l'attente est grande : l'aventure s'annonce franchement époustouflante avec, entre autres, une direction artistique absolument somptueuse. Ceux qui se sont essayés au premier jeu le savent, le reste devrait également suivre, du gameplay exigeant au level design malicieux sans oublier une OST finement composée.Bref, ce numéro 2 a de grandes chances de s'imposer comme un must-have et c'est bien pour ça que Microsoft et Moon Studios ont concocté une Édition Collector de haut calibre : un coffret ultra-élégant, un steelbook qui l'est tout autant, l'OST à télécharger, des compositions au piano sur CD et un bien joli artbook. Et le jeu, bien évidemment.Cette version à craquer vient tout juste d'ouvrir ses précommandes sur Amazon : il vous en coûtera 49,99 dollars. La transition en euros étant ce qu'elle est dans le milieu, il y a de fortes chances que le prix soit de 49,99 euros par chez nous : qu'importe, ça se passe ici pour l'achat Ah, au fait, sortie prévue le 11 mars 2020 sur Xbox One et PC. Vivement.