Ori : nouvelle version physique pour les deux jeux sur Switch, sortie à la fin de l'année

Ori and the Blind Forest sur Nintendo Switch, PC et Xbox One. Histoire de ne pas obliger les joueurs qui ont une aversion pour le dématérialisé à claquer 149,99$, Xbox Game Studios s'est associé à iam8bit et Skybound Games afin de proposer des versions physiques moins onéreuses sur la console hybride de Kyoto. Chacune d'elles coûtera 39,99€ et est dès à présent disponible en précommande, la date de sortie ayant été fixée au 8 décembre prochain.Elles n'arriveront pas nues, puisqu'elles contiendront six cartes illustrées ainsi que la B.O. du jeu en digital. Enfin, même si on le savait déjà, il est rappelé que les deux jeux tourneront en 60fps, ce qui est essentiel pour ce type de production. A noter que c'est la Definitive Edition d'Ori and the Blind Forest qui a été sélectionnée. Enfin, n'oublions pas de préciser que les deux titres sont disponibles sur l'eShop.

