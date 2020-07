Ori 3 : doit-on s'attendre à voir le jeu prochainement ? Les développeurs s'expriment

Nous avons réellement le sentiment d'avoir raconté l'histoire que nous voulions proposer - celle d'Ori - dans les deux jeux. C’est vraiment le voyage d’Ori et nous sommes heureux de la fin et de ce que nous voulions dire à travers ce récit. Si vous avez terminé le titre, vous pouvez voir que nous laissons la porte légèrement ouverte pour une potentielle suite, bien que nous n’ayons rien de spécifique à annoncer pour le moment.

Maintenant qu'Ori and the Will and the Whisps est sorti et a mis tout le monde d'accord, les fans ont les yeux rivés vers une potentielle suite. Qui pourrait leur en vouloir ? En seulement deux opus, Moon Studios a prouvé son talent certain à proposer une aventure exigeante, artistiquement sublime et aux grosses composantes poétiques savoureuses. Lors d'une session de questions-réponses sur Reddit, la firme s'est justement exprimée au sujet d'un troisième épisode... et il n'est pas nécessairement prévu tout de suite.Alors, Ori 3 ou pas Ori 3 ? À en croire les mots des développeurs, c'est une possibilité qui pourrait, toutefois, mettre un petit temps à arriver. Après tout, peut-être ont-ils envie de changer d'air avec une autre franchise...