Ori and the Will of the Wisps : quasiment 3 millions de joueurs recensés, c'est une réussite

Sorti en mars dernier, Ori and the Will of the Wisps ne nous a pas que tapé dans l'œil à nous , mais à bien d'autres joueurs : le jeu d'action-plateforme est une indéniable réussite sur le plan critique et, visiblement, commercial puisque Moon Studios vient de partager une infographie plutôt intéressante qui révèle que pas moins de 2,8 millions de personnes... ont déjà joué au titre. Attention néanmoins, il ne s'agit pas là de ventes mais bien de gens ayant lancé le jeu au moins une fois : la production étant comprise dans le Xbox Game Pass, il y a forcément un certain quota n'ayant pas sorti la carte bleue pour en faire l'acquisition. Mais qu'importe, le soft peut tout de même se féliciter.Au passage, ces statistiques nous apprennent sur ces 2,8 millions de têtes, seulement 516 000 ont terminé l'aventure, dont 52 000 en mode Difficile, et dix mille l'ont même fini en dessous des quatre heures. Encore plus respectable, 7 900 l'ont bouclé le (difficile) périple du studio... sans mourir ! Et ça, c'est balaise.Notons qu'un Ori 3 devrait bien être sur les rails mais que pour le moment, Moon Studios n'en est pas encore au stade de l'annonce malgré quelques indices probants . Nous, on a formidablement hâte.