Ori and the Will of the Wisps : le jeu confirmé sur Xbox Series X, il tournera en 4K 120fps

Disponible depuis le 11 mars dernier sur PC et Xbox One, Ori and the Will of the Wisps va également sortir sur Xbox Series X. C'est en effet ce que Moon Studios a fait savoir lors du Xbox Games Showcase, en précisant que le jeu tournera en 4K 120fps sur la console next-gen de Microsoft. Au-delà des caractéristiques visuelles, les développeurs ont également profité de la latence réduite sur la console, ainsi que de ses capacités en matière d'audio.En attendant de connaître la date d'arrivée d'Ori and the Will of the Wisps sur Xbox Series X (une commercialisation day one n'est pas impossible), on vous invite à lire notre test à cette adresse si vous ne l'avez pas déjà fait.