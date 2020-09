Ori and the Will of the Wisps : une collector de folie et une sortie sur Switch avec un joli trailer

C'était la grosse surprise du Nintendo Direct Mini diffusé aujourd'hui : Ori and the Will of the Wisps vient de sortir sur la Nintendo Switch, sachant qu'une version collector arrivera au mois de décembre sur toutes les plateformes. Réalisé en interne par Moon Studios, le portage Switch du jeu semble particulièrement réussi comme on peut le voir dans la vidéo. D'ailleurs, les développeurs nous promettent un framerate de 60 FPS, même en mode portable. L'autre surprise concerne bien sûr la date de sortie du jeu, puisque ce dernier est disponible dès maintenant via l'eShop de la console. Si vous êtes attachés aux beaux objets, sachez que la version collector sera proposée en décembre sur PC, Xbox et Switch, le tout au prix assez salé de 149.99 dollars. Si jamais vous êtes intéressé, les précommandes sont ouvertes à cette adresse.

Pour ce prix, vous aurez droit aux contenu suivant :

- Boîte spécifique avec finition luminescente

- Un vitrail

- Le guide "La faune et la flore d'Ori"

- Un carnet de croquis contenant des artworks de préproduction inédits

- un lot de cartes

- un pin's luminescent en émail

- Une carte avec un code de téléchargement pour les BO d'Ori and the Blind Forest et d'Ori and the Will of the Wisps

- Les édition physiques des deux jeux, avec des jaquettes réversibles